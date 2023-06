Aníbal Mosa: Esperamos reunirnos este miércoles con Quinteros para planificar el segundo semestre

El director de Blanco y Negro Aníbal Mosa proyectó para este miércoles una reunión con Gustavo Quinteros para planificar el segundo semestre de Colo Colo, luego del partido de este martes a las 20:00 horas (00:00 GMT) ante Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores.

Desde Buenos Aires, Mosa conversó con Al Aire Libre en Cooperativa, y señaló: "No hemos querido distraer a Gustavo Quinteros de la planificación para el partido de hoy, pero esperamos mañana tomarnos un café con él y conversar, dependiendo de lo que pase hoy (ante los "xeneizes")".

"El plantel va a tener cuatro días libres a contar de mañana y se van a reintegrar el lunes para una pequeña intertemporada en Pirque, después vamos a tener un partido amistoso en Viña del Mar (con Deportivo Cali), pero esperamos conversar con él y el gerente deportivo (Daniel Morón) para planificar el segundo semestre.

También habló del duelo ante los "azul y oro": "Es un partido sumamente importante, con historia también... Los jugadores están muy tranquilos, concentrados, y como dije en Santiago apelamos a la barra colocolina y a la entrega de los muchachos, tomando en cuenta que será un rival sumamente difícil, pero los muchachos están confiados y nosotros también en sacar un buen resultado".

"Hay mucho colocolino en Buenos Aires... La mayoría se ha comportado bien, pero parece que hay algunos que han tenido problemas con la policía. Ojalá no pase a mayores porque esta es una fiesta deportiva, tenemos que hablar después de cómo salió el partido y no de alguna desgracia que haya afectado a algún hincha nuestro, el llamado es a que lo pasen bien, pero que se cuiden, que no se etam en problemas, tenemos que ser respetuosos de las reglas de otro país", cerró.

El compromiso entre "Cacique" y Boca podrás seguirlo con el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.