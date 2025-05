Aquino sobre la eliminación de Colo Colo: "marcó mucho lo que pasó en el Monumental con Fortaleza"

Colo Colo fue humillado por Racing en Copa Libertadores, cayó 4 a 0 en Avellaneda, quedó eliminado del torneo en el año de su centenario.

El Cacique armó un plantel carísimo para el fútbol chileno y su máxima estrella fue Claudio Aquino, que llegó a Colo Colo con el cartel de ser el mejor jugador de la Liga Profesional Argentina.

Tras la eliminación de los Albos en Copa Libertadores, fue Aquino quien le puso el pecho a las balas y, de paso, aclaró su futuro.

Aquino habló del factor clave para la eliminación de Colo Colo

En zona mixta, Claudio Aquino habló de la eliminación en Copa Libertadores y dijo que al plantel de Colo Colo lo "marcó mucho lo que pasó en el estadio Monumental frente a Fortaleza".

"Nos descontaron esos tres puntos juntos, pero bueno, después también tuvimos varios partidos donde entramos a la cancha nosotros. Hay que hacerse cargo del momento que estamos viviendo", agregó.

"Los primeros responsables somos nosotros, los que entramos a la cancha, así que nada, hay que seguir trabajando, esforzándonos el doble todavía porque no con lo que estamos haciendo no nos está alcanzando", indicó Aquino.

Claudio Aquino no se mueve de Colo Colo

En la previa del partido ante Racing se habló de la posibilidad de que Aquino dejara a Colo Colo y volviera a Vélez Sársfield.

El volante del cacique sacó la voz y cerró el tema: "La verdad que yo tengo contrato acá con Colo Colo, no pienso ni en Vélez ni en otro equipo".

"Sí, hablé con el presidente, me ha preguntado cómo estaba, cómo está mi familia, porque mi decisión de irme de Vélez fue por el tema familiar. Pero nada, hablamos dos, tres mensajes donde el presidente me preguntaba eso. Me ha dicho, no sé si en forma de chiste o serio, no sé, porque no le hablé más. Me puso te espero en junio y quedó la conversación ahí. Yo ni contesté que sí, ni que me quiero ir, ni que estoy mal, ni que estoy triste”. agregó Aquino.