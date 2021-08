Brayan Véjar se despidió de Colo Colo: Quizás algunos esperaban mucho más de mí

El jugador Brayan Véjar dijo adiós a Colo Colo a través de un emotivo mensaje que publicó en sus redes sociales, en el cual dio cuenta del fin de su etapa en el cuadro "popular", que se acabó junto a su contrato.

"Finaliza una etapa de mi carrera en Colo Colo. Quizás no de la mejor forma o como me hubiese gustado, pero que me dejó grandes enseñanzas y amistades", escribió el formado en Huachipato.

Además, expresó que en los cinco años que estuvo como jugador del "Cacique" conoció "a grandes personas, compañeros y amigos", viviendo momentos buenos y malos de los que se lleva "grandes recuerdos que jamás olvidaré, como salir campeón y jugar el partido de la Permanencia, que sin duda ha sido el más importante de mi carrera y del club".

"Quizás algunos esperaban mucho más de mí como jugador, pero no duden que siempre intenté hacerlo de la mejor manera y con la mejor actitud, aunque me tocara jugar en un puesto en el que nunca había jugado o aunque no me sintiera del todo cómodo, siempre tuve la disposición de hacerlo, me la banqué por el equipo e intenté dar lo mejor de mí", agregó en un párrafo.

Por esto, dejó agradecimientos a su familia y a las personas que conoció en el club: "Gracias a ellos Colo Colo es lo que es y sigue en lo más alto".

"Me despido del pueblo colocolino como uno más, de los millones que son parte de este hermoso club", finalizó.

El zurdo ganó cinco títulos durante su paso por Macul: Dos veces la Copa Chile, dos veces la Supercopa de Chile y una vez el Torneo de Primera División.