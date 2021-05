Edmundo Valladares: Confiamos en que existan las sanciones que correspondan

El presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, se mostró confiado en que el juez Fernando Véjar será sancionado "como corresponda" luego del polémico episodio en el encuentro que Colo Colo perdió ante Palestino el pasado fin de semana.

"En este caso en particular, y en general cuando existe un perjuicio, esperamos y confiamos en que existan las sanciones que correspondan. Esperamos que este tipo de situaciones sean una oportunidad de mejora", señaló Al Aire Libre en Cooperativa.

"Sentimos que es valorable y nos parece bien lo que declaró Jorge Osorio -presidente de los árbitros-, pues se ha aceptado que existió un error arbitral grave y lo tomamos como una oportunidad para mejorar. Estamo diposnibles para colaborar en esa línea", agregó.

Valladares igualmente anunció un sumario interno para definir qué ocurrió con el vestuario del juez, que lo encontró cerrado con un candado y por eso pueden caer sanciones para el club: "Después de conocer el informe hemos conversado con las personas que trabajan acá. Llevaremos a cabo un sumario interno como corresponde. Indagaremos para poder revisar y tambíen defendernos como corresponde respecto a estas situaciones que se explican en dicho informe arbitral".

"Es lo que corresponde en pos de defender a la institución de la mejor forma y hacernos responsables como corresponde a una institución seria", complementó el dirigente del "Cacique".

De igual manera, apuntó a que la incorporación del VAR, "una herramienta llamada a introducir mayor justicia deportia, no ha servido tanto porque si no se acompaña de criterios claros, transparentes y unificados, no va a servir".

En lo relativo al comportamiento de los jugadores y el cuerpo técnico, que se han mostrado excesivamente ofuscados en los últimos encuentros ante ciertos cobros, Valladares apuntó a que existe un consenso de seguir mejorando, más enfocados en lo que ocurra en la cancha.

"Hay situaciones en las cuales como institución en general nos hemos visto envueltos en polémicas, lo asumimos como un trabajo que nos debe ocupar a todos, nuestra apuesta es mantener, mejorar y profundizar la comunicación, queremos dar la mayor de las confianzas a cuerpo téncico jugadores y todos los que trabajan en Colo Colo. Buscamos mejorar como corresponde a Colo Colo, la institución más grande y más ganadora, que se ha hecho grande en base a sus triunfos deportivos", afirmó.

Valladares también dijo que el eje de su gobierno en Blanco y Negro es que Colo Colo vuelva a ser un club formador de jugadores "para competir como corresponde" y se refirió al interés que existe desde Brasil en Nicolás Blandi: "Ante cualquier oferta hay que escuchar la opinión del cuerpo técnico", estimó.