Espina y gesto de Mario Salas: No se quiso dirigir al público, fue una expresión desafortunada

El gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, se refirió a la situación del técnico Mario Salas, el que arriesga hasta tres fechas de sanción por realizar un "corte de manga", asegurando que el entrenador no quiso dirigirse al público albo, sino que fue una expresión de desahogo.

"Todavía no tenemos la oficialización de la citación (al tribunal de disciplina de la ANFP), por otro lado hablamos con Mario y sabemos que él no se quiso dirigir al público en general y, si ciertamente parte del público se enojó, va a pedir las disculpas. No quiso manifestarse en contra con el público de Colo Colo, fue una expresión", expuso.

Sobre el posible castigo que arriesga, apuntó que "hay un Tribunal que tiene que decidir. Primero tiene que ser oficializada la citación, tiene que venir a declarar y esperar luego la resolución o sanción".

"Mario no quiso referirse a alguien en general. Fue una expresión desafortunada y si gente de Colo Colo se sintió ofendida, seguramente se disculpará, pero no fue su intención dirigirse al público", sentenció sobre el tema.

"Esteban el próximo año va a estar con nosotros"

Espina, que este miércoles acompañó a Esteban Paredes al homenaje que le brindó la ANFP, aseguró sobre la indecisión del delantero respecto al retiro que "no hemos hablado nada, un par de veces lo dije y lo reitero. Se le pregunta mucho a Esteban sobre esta situación y, como me tocó pasar por un momento así, pido que lo dejen tranquilo porque es una decisión de vida, no de hacer un gol más o no".

"Uno empieza a vivir cuando deja de ser futbolista, antes uno vive en una burbuja, hay que dejarlo tranquilo porque ninguno de nosotros sabe lo que siente. Es un tema de él y hay que dejarlo que lo transite y que decida", agregó.

De todas formas, aseguró que "Esteban el próximo año va a estar con nosotros, después sabremos dónde está, hoy no hemos hablado nada".

Sobre este tema, el vicepresidente del club Harold Mayne-Nicholls acotó que "Paredes espera y pretende seguir jugando, anotando y seguir dándonos muchas alegrías".

Espina, en tanto, contó que Colo Colo le propuso "a la ANFP que a partir de la próxima temporada, el premio al goleador del torneo lleve el nombre de Esteban Paredes. Lo propusimos porque no es una cosa casual y este tipo de reconocimientos hay que hacerlo".