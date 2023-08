Esteban Pavez apuntó al Campeonato y la Copa Chile: La idea es ganar los dos títulos

Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, habló luego del triunfo sobre Everton que los ubicó terceros en el Campeonato Nacional y aseguró que el equipo debe apostar a luchar en los dos frentes que aún le quedan en la temporada.

"Contento por el triunfo, era muy importante. Queremos ser campeones. Sabíamos que teníamos que ganar y muy feliz por eso", expresó a la salida del Estadio Sausalito.

Respecto a la competencia de Primera División y la Copa Chile, el capitán albo dijo que "la idea es ganar los dos títulos; tenemos que ganar los dos. Queremos el próximo año jugar copas internacionales, estamos con una espina muy clavada ahí".

"Es muy importante el triunfo de hoy y debemos seguir en la misma forma para llegar al primer lugar. Sabemos que todavía quedan hartos puntos y Cobresal va bien en el campeonato. Tenemos mucho que mejorar", añadió sobre el compromiso en Viña del Mar.

"Fue importante reaccionar en la forma que lo hicimos, en el momento justo y preciso. Después, los últimos 15 minutos fueron netamente de Everton, centros de todos lados, pero gracias a Dios pudimos ganar e irnos contentos", agregó.

Pavez evitó referirse al Superclásico con la U, pues "falta muchísimo" y "nosotros vamos partido a partido". El volante expresó que !la próxima semana pensaremos en el partido con Coquimbo. No estamos pensando más allá, la idea es ganar, ganar, ganar, para llegar de la mejor forma al final y ser campeones!.

"Muchas veces he dicho que para mí es un sueño lo que estoy viviendo. Me hubiese gustado que fuera de otra forma, pasando en copas internacionales, pero obviamente estoy feliz. Disfruto el proceso en Colo Colo, el día a día. Me siento como en casa", esgrimió al ser consultado por su continuidad en el "Cacique".

Según Pavez "solo falta firmar" para oficializar su renovación por dos campañas más. El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, confirmó que el acuerdo ya está cerrado con el mediocampista de contención.