Hinchas de Colo Colo enfurecidos con Esteban Pavez: “Su nivel roza lo amateur”

Colo Colo fue goleado por 4-0 ante Racing de Avellaneda en una nueva paupérrima presentación en la Copa Libertadores 2025, resultado que dejó al Cacique con las manos vacías a nivel internacional en la presente temporada.

A la hora de las evaluaciones tras este negro primer semestre de Colo Colo, las culpas no son exclusivas del cuerpo técnico que dirige Jorge Almirón, sino que también del plantel de jugadores, los que algunos no han estado a la altura en estos primeros cinco meses del año.

El capitán de Colo Colo Esteban Pavez fue uno de los jugadores fuertemente criticados tras la desastrosa presentación del equipo en Buenos Aires.

El dueño de la jineta en los albos ha mostrado un muy bajo nivel en este 2025, algo que quedó demostrado en la jugada previa al primer tanto de Racing, cuando pierde el balón al intentar dar un pase a un compañero que estaba a menos de dos metros de distancia.

La acción le valió fuertes críticas en redes sociales, ya que los hinchas recordaron también el error que cometió en la Copa Libertadores de 2024, cuando en su intento por salir jugando, le dio un pase a un rival que le costó un gol en contra a Colo Colo en el partido disputado ante Alianza Lima en Perú.

Muchos, además, no se explican como el técnico lo sostiene en la titularidad y como capitán del equipo.

El mal desempeño de Pavez en el partido disputado en el Cilindro de Avellaneda quedó graficado también en la evaluación de los jugadores que hizo el sitio partidiario Dale Albo, el que al hacer el análisis 1x1 de los futbolistas que actuaron en Buenos Aires no tuvieron piedad con el 8 de los albos.

“Ya no se entiende su titularidad. Lento y errático de principio a fin. De hecho, la apertura de la cuenta comienza tras un grave error de él en mitad de campo con un balón fácil que había que asegurar. Si bien recuperó poco, sus fallas son grandes y no merece más entrar en el equipo titular. Fin del ciclo para Esteban Pavez”, dice el sitio partidario a la hora de analizar la actuación del jugador.

Esteban Pavez no puede seguir jugando en Colo-Colo, muy por el contrario a como dicen algunos periodistas, no se le crítica pq declara en contra de la "barra brava", se le crítica pq es derechamente un estorbo en la cancha, no hace nada bien, el gol? Todo suyo.