Jaime Valdés posó con la camiseta de la U y enfureció a los hinchas de Colo Colo

Jaime Valdés suele hacer guiños que expresan su cariño por Colo Colo, club con el que levantó siete títulos entre 2014 y 2019. Sin embargo, el jugador de 40 años generó el enojo de los hinchas albos este jueves, al posar con una camiseta de Universidad de Chile en televisión.

En su visita al programa "FShow" de ESPN Chile, "Pajarito" perdió un concurso de tiros libres ante Rafael Olarra, y como castigo debió ponerse la prenda del elenco azul.

Claramente, la imagen del ex volante del "Cacique" no pasó inadvertida en redes sociales, generando una ola de comentarios de molestia por su actuar.

- Los comentarios en contra de Jaime Valdés:

Si esta imagen no es falsa @PajaritoValdes perdiste todo el respeto de u hincha de @ColoColo esa wea no se perdona 🤬 pajaron CTM pic.twitter.com/pLG98BxbQm

@PajaritoValdes no no no no.....maldito espn ....noooo😭😭 como puedo desver !!! Grande pajarito que buena entrevista maestro ....siempre en el corazon DON jaime valdes 🤟🤟🤟🤟🤟 pic.twitter.com/ZSJbolddo1