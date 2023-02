Joan Cruz no se presentó en el Monumental y prepara su salida a España

Luego del Sudamericano Sub 20, Joan Cruz espera cerrar su partida de Colo Colo, elenco que no ha podido acordar su extensión contractual y está próximo a ver partir a su juvenil con el pase en su poder.

Como informamos en Al Aire Libre PM, el volante no se presentó a entrenar en el Estadio Monumental tras su regreso desde la Roja y alista sus maletas para tomar rumbo al balompié europeo.

El destino que aguarda por el jugador de 19 años es Ibiza UD de la Segunda División española, elenco que recientemente también se hizo con los serivicios de Williams Alarcón, exUnión La Calera y también formado en el "Cacique".

Según AIM, agencia a cargo de la representación de Cruz, el deportista ya no forma parte de las filas "albas", pues no se cumplió la cuota de citaciones estipulada en el anterior vínculo con el club.

Desde Colo Colo no se oponen futbolísticamente a la salida del puntero izquierdo, pero ven con malos ojos no recibir el monto de un futuro traspaso debido a la no renovación del jugador. De partir, el cuadro capitalino únicamente verá un pago por sus derechos formativos.