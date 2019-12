Jorge Valdivia: Donde Matías Fernández se sintió mejor fue en Colo Colo

El volante Jorge Valdivia reconoció que le gustaría jugar nuevamente junto a su ex compañero Matías Fernández en Colo Colo, pero aclaró que no se atrevería "a dar una declaración" sobre lo que debe hacer el club con respecto a su fichaje.

"No me atrevería a dar una declaración sobre qué tiene que hacer Colo Colo, pero conociendo a Matías y sabiendo las complicaciones que ha tenido estos úiltimos años, que ha jugado poco... porque olvidarse de jugar, estoy seguro que no es su situación, pero donde mejor se sintió fue en Colo Colo", indicó en diálogo con el Canal del Fútbol (CDF).

"Por ahí, quizás, eso se pueda considerar si es que están todas las partes involucradas y dan el vamos para que vuelva. Es un punto importante en ese sentido, que en Colo Colo fue donde más se sintió jugador, útil, querido", continuó.

"Ahora, decirle a Colo Colo que contraten a Matías no lo haría, no me corresponde, pero Colo Colo tiene que decidir lo mejor para Matías, para el 'Chaco' -Juan Manuel Insaurralde-, -Carlo- Villanueva o para mí", apuntó Valdivia.

"Si me gustaría jugar con él, siempre he declarado que me encanta jugar con los buenos jugadores y para mí, Matías es un excelente jugador. Ahoram no depende de mí declarar qué tiene que hacer Colo Colo", concluyó.