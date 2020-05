Juan Manuel Insaurralde ya piensa en el retiro: La realidad es que me quedan pocos años de carrera

El zaguero argentino Juan Manuel Insaurralde, de Colo Colo, reconoció que le quedan pocas temporadas a nivel competitivo y señaló que tiene la intención de continuar ligado al fútbol en algún cargo dirigencial.

"La realidad es que me quedan pocos años de carrera. Desde que llegué a Colo Colo que me siento bien y voy a cumplir 36 años, pero estoy compitiendo al mismo nivel que un chico de 20", manifestó en un diálogo con el Instagram del Instituto del Deporte Chaqueño.

"Me siento en forma y con ganas de competir, pero soy claro que la edad marca una época y me quedan pocos años de carrera. Obviamente me tengo que preparar para lo que viene, no sé qué rol voy a cumplir, pero sí me gustaría estar ligado al fútbol", agregó el "Chaco".

Además, Insaurralde destacó la oportunidad que le abrió el "Cacique" para sumarse al equipo a pesar de un periodo de para en Boca Juniors por una lesión.

"Me siento muy agradecido con Colo Colo y por como me recibieron en el país. Desde el primer día fue como que estuviera hace años en el club", indicó.

"Es un equipo hermoso, con una hinchada increíble, una ciudad espectacular para vivir que me abrió las puertas del club y me dio la posibilidad de mostrarme, pese a que venía de seis meses parado tras una lesión en Boca", indicó.

"En mi ADN está el compromiso y las ganas de seguir compitneido, eso me ha llevado hasta el día de hoy mantenerme, y con la edad que tengo, estar en un equipo grande como Colo Colo es para valorar", completó.