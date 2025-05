La dura visión de Claudio Borghi respecto a la crisis futbolística que atraviesa Colo Colo

Colo Colo vive horas claves en la definición de su futuro futbolístico. Tras la eliminación de la Copa Libertadores 2025, en el Estadio Monumental buscan sacudirse pensando en que este lunes hay un nuevo desafío y que es enfrentar a Ñublense por el Campeonato Nacional 2025, el único objetivo que le va quedando al Cacique en esta temporada.

En medio de la indefinición si Jorge Almirón estará sentado en la banca en dicho compromiso, no son pocos los que piensan que el mal momento deportivo por el que atraviesa el cuadro popular no se soluciona con la salida del DT. Al contrario, varios especialistas han manifestado en las últimas horas que “lamentablemente” el hilo se corta por lo más delgado y en este caso, lo más fácil es sacar al entrenador, cuando hay varios responsables.

🔥 El Centenario más vergonzoso de Colo Colo

❌ Goleado 3 veces seguidas

❌ Último en la Libertadores

❌ Eliminado de todo

💣 Crisis total en el Monumental

👉 https://t.co/EJxEK5lt93#ColoColo #Libertadores #Centenario — Al Aire Libre (@alairelibrecl) May 15, 2025

Borghi apunta a varios factores por la debacle de Colo Colo

En su rol de comentarista deportivo en la cadena ESPN, Claudio Borghi se refirió en las últimas horas a toda la problemática que rodea a Colo Colo. El Bichi, como exentrenador de los albos indicó que Jorge Almirón no es el único culpable de todos los males que aquejan al Cacique.

“Estoy cansado de que el responsable siempre sea el entrenador. Estoy muy cansado de esto. Lo dije el otro día: alguna vez, un jugador debería levantar la mano y decir, ‘yo también me voy, no estoy siendo un aporte para el equipo’. Pero eso no pasa“, lamentó.

“Si bastase la salida del entrenador para que esto funcionara, entendería, pero no es el único factor", puntualizó.

Borghi, artífice del tetracampeonato histórico de los albos, señaló que la cantidad de estrellas que tiene Colo Colo le hizo mal al equipo, el que no ha logrado congeniar colectivamente, lo que le ha pasado la cuenta en estos primeros 5 meses del año .

“A veces, acumular grandes jugadores no significa tener un buen equipo. La cantidad de jugadores es interesante, me atrevo a decir que es el mejor plantel del fútbol chileno, pero no funcionó el equipo. El año pasado, por lo menos, sí funcionó y llegaron a lugares inesperados”, declaró.

"ESTOY CANSADO DE QUE EL RESPONSABLE SEA SIEMPRE EL ENTRENADOR"



Claudio Borghi analizó el complejo presente de #ColoColo, y espera algún gesto de jugadores frente a esta crisis: "Si bastase solo la salida del DT para solucionarlo se podría entender, pero creo no es el factor" pic.twitter.com/eXTDodcWGf — ESPN Chile (@ESPNChile) May 16, 2025

Borghi, además, se mostró preocupado por un hecho que puede afectar gravemente al Cacique, pero esta vez, fuera de la cancha.

“El momento es complejo, no solamente en resultados. Me parece que Colo Colo tiene problemas económicos y gastó plata a futuro, como cuando uno pide un crédito y dice que lo pagará, pero se queda sin trabajo y no puede”, cerró el Bichi.