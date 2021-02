Las opciones matemáticas que tienen Colo Colo y U. de Chile de caer en el temido partido de promoción

Colo Colo y Universidad de Chile siguen viviendo una pesadilla, ya que hasta la última fecha estarán con posibilidades de jugar el temido partido de definición por la permanencia, el cual los "albos" tienen más chances de jugar que los "azules", en todo caso.

El ingeniero civil de la U. de Chile y experto en estadísticas, Pablo Galaz, nos comentó en Al Aire Libre en Cooperativa las chances que tienen ambos elencos de complicarse con el descenso y comenzó con el "Cacique", el cual tiene importantes chances de jugar el duelo de salvación.

"La probabilidad de que Colo Colo juegue un partido de liguilla (promoción) es de un 67 por ciento, aproximadamente, muy alto. Lo que debe pasar para que se salve es que gane y la probabilidad de que lo haga ante O'Higgins de visita no es tan alta, entonces eso no está a favor del cuadro albo", dijo.

Además, añadió que "en caso de que Colo Colo empate hay resultados que lo salvan. El primero es que Deportes La Serena derrote a Audax Italiano, en ese caso Colo Colo pasa a Audax en la tabla absoluta, y en el mismo caso de que iguale o que pierda Colo Colo la otra posibilidad es que Coquimbo supere a Iquique en la tabla absoluta. Para eso debe ganar Coquimbo y que Iquique no gane su partido. En el caso de que Coquimbo empate, necesitará una derrota de al menos tres goles de Iquique".

Sobre la U, con riesgo de la tabla ponderada, sostuvo que "el panorama es muy favorable, ya que su probabilidad de que juegue la promoción es menor al 1 por ciento, principalmente porque deben pasar dos cosas. Lo primero es que Iquique salga último en la tabla absoluta, y ahí recién arrastra en la ponderada a Universidad de Concepción y al lugar 16, que actualmente ocupa Curicó y La Serena. Para que ambos equipos pasen a Universidad de Chile, deben ganar y que la U empate o pierda con Deportes Antofagasta".

Finalmente, destacó que "la probabilidad de que Coquimbo quede último y descienda es de un 90 por ciento", dejando en claro que los "piratas" solo tienen opciones de "jugar liguilla o descender".

La programación de la última fecha del Campeonato Nacional:

Sábado 13 de febrero

Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta, 18:30 horas. Estadio Nacional.

Unión La Calera vs. Curicó Unido, 18:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Domingo 14 de febrero

Everton vs. Huachipato, 10:30 horas. Estadio Sausalito.

Universidad de Concepción vs. Universidad Católica. 10:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Deportes La Serena vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio La Portada.

Palestino vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

O'Higgins vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Lunes 15 de febrero

Cobresal vs. Unión Española, 10:30 horas. Estadio El Cobre.