Leandro Benegas contó qué meme le gustó más tras su gol a Universidad Católica

El delantero de Colo Colo Leandro Benegas fue uno de los héroes en la remontada sobre Universidad Católica al marcar el 1-1 en los descuentos y contó el motivo de su festejo, formando un corazón con las manos y mirando hacia la tribuna del Estadio Monumental, y también habló acerca de los memes que crearon algunos fanáticos.

"Obviamente es para mi mujer (Liz Agüero) y mi hija (Olivia). Son las que están siempre al lado mío y las que me dan fuerza para los momentos en que quizás no toca jugar mucho", contó en conversación con Las Ultimas Noticias.

"Así es el fútbol y hay que estar preparados siempre. Mi hija siempre está pendiente: Tenemos un ritual ya de mirarnos y me lanza besos cuando estoy dentro de la cancha", aportó.

También contó que tras el triunfo de 2-1 ante los "cruzados" celebró con a su familia junto a algunos amigos, solo hasta temprano "porque el lunes había que entrenar de cara al miércoles por la Copa Chile".

Sobre los memes, expuso que "mis amigos y mi familia me los mandaron. Lo tomo bien, los disfruto y me divierten, mientras sean con respeto. Me gusta mucho ese folklore que tiene el fútbol. Ese con el cuerpo del brasileño Ronaldo y mi cara está tremendo. Que se tomen el tiempo para hacer esas cosas es chistoso".