Lucas Wilchez: Se nota que Colo Colo se acomodó, se sacó la mochila del descenso

El volante argentino Lucas Wilchez conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el momento de Colo Colo, club que defendió entre 2010 y 2012. Según el actual jugador de Unión San Felipe, el cuadro albo ya logró sacarse la mochila de pelear por no bajar.

"Se nota que el equipo se acomodó, se sacó la mochila del descenso y se afianzó como equipo. Está sólido, aveces juega bien otras mal, pero yo veo bien al equipo", apuntó.

Asimismo, se refirió a Emiliano Amor. "Lo conozco al enfrentarlo. Sé que es un buen central, con experiencia y ahora le está tocando jugaro con Matías que es un central con experiencia que juega muy bien", indicó.

Wilchez también elogió a los jóvenes centrodelanteros del equipo. "Arriagada me gusta mucho. Juega bien y se le ve con mucho potencial. Morales se ha acomodado y también lo veo súper bien, rápido y se le abrió el arco. Es un jugador del club, ya sabemos por lo que pasó con su madre y me gusta que le vaya bien", apuntó.

Por otro lado, aseguró que "es una lástima lo que pasa con Blandi. En Argentina hizo muchos goles jugando por San Lorenzo. Es un delantero de mucha jerarquía que llegó en un contexto difícil al club y le ha costado el no convertir, la confianza también influye".

"Cuando no haces goles en Colo Colo la gente te lo hace sentir y ese es un peso extra, preo creo que Nicolás tiene la experiencia suficiente para poder revertirlo, pero después es una decisión personal, creo que decidió quedarse porque se tiene confianza, pero no está jugando y en estos momentos hay que cerrar los ojos y seguir trabajando, no hay otra opción", cerró.