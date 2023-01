Lucero se despidió de Colo Colo: Entiendo el dolor del hincha, mi intención siempre fue dialogar

El delantero Juan Martín Lucero utilizó las redes sociales para decir adiós a Colo Colo en un comunicado donde explicó desde su perspectiva la polémica salida del Monumental.

"Colocolinos y Colocolinas, este mensaje es simplemente para despedirme de ustedes y agradecerles a todos por el cariño y respeto que me brindaron", inició en un texto publicado en su Instagram, acompañado de un video con jugadas de la última temporada.

"Entiendo el dolor del hincha, pero les queria decir que las cosas no siempre son como se dicen. Mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegue al club y que no me cumplieron", explicó.

El atacante insistió que su contrato contemplaba una cláusula de salida, y expresó que "recién tuve respuesta el 31 de diciembre, cuando sabían que ya tenía la decisión tomada".

"Desde el momento uno dejé todo por el club y la camiseta, jamas me quejé o salió a la luz algo de mi. Les deseo de todo corazón el mayor de los éxitos", agregó, para cerrar agradeciendo a todo el personal de la institución alba.

Colo Colo, por su lado, contactó un equipo jurídico para dar paso a un proceso legal por la recisión unilateral del vínculo por parte del atacante, que está cerca de recalar en Fortaleza de Brasil.