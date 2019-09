Marcelo Espina: La revisión del contrato de Salas no está en discusión

Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo, ratificó la confianza del directorio en el trabajo de Mario Salas y sostuvo que la continuidad del técnico de los albos "no está en discusión", pese a los irregulares resultados del club en este segundo semestre.

"La revisión del contrato de Salas no está en discusión. La continuidad de Mario no se discute. Nos estaríamos pisando la cola nosotros mismos. Debieran valorar esto. La conformación de un plantel y el logro de los resultados demanda tiempo. Estamos trabajando para eso", explicó Espina a Fox Sports.

En la misma línea, remarcó que este proyecto "queremos ganar, jugamos por un objetivo y alcanzar la gloria. Lo estamos haciendo bien y los hinchas se tienen que quedar tranquilos. Nosotros no estamos trabajando para pasado mañana, le estamos dando salida a los jóvenes y para eso hay que esperar. La consolidación demanda tiempo".

"Entiendo que la gente es pasional, pero tenemos que trabajar no pensando en lo sentimental, sino en el club", agregó.

Respecto a la falta de resultados positivos en este semestre, Espina sostuvo que "no nos estamos apartando del resultado. De lo que no nos vamos a apartar es el proyecto".

"Cuando fuimos a contratar a Mario, hubo un cien por ciento de unanimidad del directorio, y gran aprobación de la gente y los medios de comunicación. Estábamos tan convencidos de que traíamos al entrenador más destacado que ha tenido el fútbol chileno en los últimos años, un tipo decente y trabajador. Y si en ocho meses, en un partido no ganamos, no podemos cambiar. Sabemos hacia dónde vamos y lo que queremos", aseveró

Además, descartó la existencia de una mala relación entre Salas y los jugadores por la salida de Agustín Orión. "No he notado nada, yo siempre estoy ahí. Y la salida de Orión fue decisión de él, no tuvo nada que ver el club", comentó.

Por último, se refirió a la posibilidad de que Colo Colo pueda supera a Universidad Católica, que tiene 13 puntos de ventaja, en la lucha por el Campeonato, y asumió que deben darse "resultados irreales para lograrlo", aunque si recalcó que "el principal objetivo que fijamos es clasificar para la próximca Copa Libertadores".

"Paredes estará en Colo Colo en 2020"

Espina también se refirió al futuro retiro de Esteban Paredes, goleador e ídolo del club, y señaló que el jugador "estará en Colo Colo en 2020".

En sus argumentos, indicó que si el delantero decide continuar su carrera por seis meses más "nos sentaremos a conversar", pero si opta por poner punto final a su periplo como futbolista, "el club lo acompañará y estará con nosotros en 2020".

Espina, ante las consultas, evitó explicar cuál sería el posible rol de Paredes en el club, ni tampoco el los temas económicos. "Sólo me preocupo del tema deportivo", cerró.