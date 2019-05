Marcelo Espina sobre opción de Enzo Roco: No tengo la menor idea de lo que hablan

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, desconoció una supuesta oferta por el zaguero de Besiktas Enzo Roco, información que surgió por parte de medios turcos, y dijo que de momento no piensan en incorporar jugadores al plantel.

"Sobre lo de Turquía, no tengo la menor idea de lo que están hablando. A principio de año conformamos un plantel para toda la temporada, no hicimos contratos de medio año y a los que vinieron los contratamos un año o más", sostuvo este miércoles.

"Estamos conformes con lo que tenemos y hay que fortalecer a los que están. En estos momentos no pensamos en incorporar", agregó y luego señaló que "no sé hablar turco ni inglés. No hemos conversado con nadie".

"Nosotros ahí estamos bien con Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Matías Zaldivia y Agustín Ortiz, cuatro jugadores para dos puestos, pensamos que en cada lugar hay que tener a un joven", explicó Espina, quien luego admitió que la prioridad no es reforzarse, más bien aprovechar al equipo que ya tienen.

"No quiero hablar de nombres propios, sabemos lo que estamos haciendo y hacia donde trabajamos. No descartamos nada que pueda pasar, pero armamos un plantel para toda la temporada y pensamos que tenemos a los mejores. Hay que darles importancia", declaró.

Luego, el ex volante apuntó a que para Colo Colo la Copa Chile es un certamen "de mucha seriedad. Estamos focalizados en los partidos con Puerto Montt".

Marcelo Espina analizó también a los refuerzos que llegaron para el primer semestre y estimó que Pablo Mouche "es la mejor incorporación del fútbol chileno".

La conferencia de prensa del gerente deportivo fue luego de una reunión de directorio de Blanco y Negro, en la cual Mario Salas realizó una presentación de su metodología.