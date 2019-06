Mario Salas contó detalles de cómo comenzó su carrera de DT

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, impartió una charla a estudiantes de la Universidad Central y en la ocasión, repasó sus inicios como entrenador, contando que para ello envió su currículum a 25 presidentes de clubes chilenos.

"Quedé cesante luego de ser ayudante de Nelson Acosta en Everton en 2010. Un amigo me consiguió los 25 mails de presidentes de clubes chilenos. Patudamente me tomé la libertad de mandarles mi currículo. Solo dos me contestaron, Coquimbo y Barnechea. De Coquimbo me dijeron que ya tenían entrenador, pero Armando Cordero, presidente de Barnechea, me invitó a conocer el club y el proyecto", dijo en la charla, tal como consigna este jueves Las Últimas Noticias.

"Pasaron unos meses y el presidente me llama nuevamente. El entrenador había renunciado y me ofreció el puesto con un gran desafío: tenía que ganar las dos fechas restantes de la fase regular. La verdad asumí por necesidad porque estaba haciendo clases en unas escuelitas de fútbol de la Municipalidad de Viña del Mar, pero mi situación no era la mejor. Me atreví ante una situación que no era la ideal", añadió Salas, quien reveló que de no prosperar ello "habría seguido intentando".

Salas, de profesión profesor de Educación Física, le comentó a los estudiantes la necesidad de que los futbolistas puedan estudiar una carrera.

"Los tiempos están para eso, sobre todo ahora que aparecieron los estudios on line. Lo que pasa es que pensamos que la carrera de futbolista te lo da todo. Al final, se acaba a los 35 años y tienes que seguir trabajando", comentó.