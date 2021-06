Mayne-Nicholls admitió "fracaso rotundo" en ByN y negó ser responsable del caso AFC

El ex dirigente de Blanco y Negro Harold-Mayne-Nicholls repasó su paso por la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo y reveló detalles del difícil proceso en que se ampararon en la Ley de Protección del Empleo y enviaron a los jugadores a la Asociación de Fondos de Cesantía (AFC).

Mayne-Nicholls dijo en el programa Círculo Central de TV Más de forma tajante que "no fui yo el de la idea, sí la apoyé", así como también sostuvo que no lo fue en decisiones como no hacerse cargo de la recuperación de Matías Zaldivia, en primera instancia, en una de sus últimas lesiones, así como tampoco de ofrecer un bono de 300 millones de pesos a los futbolistas por salvarse del descenso.

Siguiendo con el tema de seguro de cesantía, Harold señaló que "uno lleva un plan de negociación, Esteban Paredes no logró entrar nunca, él quería otro plan y buscó por otras partes y no pudo. Me parece muy normal que como capitán haya querido hablar con el presidente Aníbal Mosa. No tengo mala relación con Paredes".

Sobre su paso en términos generales por ByN, el personero sostuvo que en el directorio hay "muchísimas divisiones, es poco agradable saber que hay un nuevo directorio, ponernos de acuerdo, ¡fracase rotundamente! En vez de eso se acentuaron divisiones absurdas", diciendo también que "más allá de los líos, soy un agradecido de haber ido a Colo Colo. Si hay u club grande, ese es Colo Colo"

En relación a su deuda pendiente de su paso por Colo Colo, Mayne-Nicholls expresó que "el estadio, si hubiéramos podido seguir adelante, pero las circunstancias de la vida te llevan por otros caminos".

En cuanto a su vínculo con Marcelo Espina, añadió que "nunca tuve ningún inconveniente con Marcelo, no lo veo desde que se fue de Colo Colo. Estuve en su casa cinco días antes de eso y le dije ya tranquilo que se yo".

En otro tema, dio detalles de su fallida llegada a Azul Azul y descartó haber presentado un proyecto por su cuenta: "Ahí hay un error increíble, Carlos (Heller) me dijo 'estamos listos' me dice 'tráeme este proyecto escrito que tengo directorio mañana' y lo doy por hecho... la U me fue a buscar a mi!. Después no sé qué pasó".

Finalmente recordó su paso por la presidencia de la ANFP y afirmó que su mayor legado no fue la venida de Marcelo Bielsa, sino que "la construcción de estadios", agregando que su peor decepción fueron los actos de indisciplina de algunos jugadores de la selección chilena en Puerto Ordaz, en la Copa América de Venezuela 2007.

