Pablo Parra llegó a Chile para unirse a Colo Colo: Estoy feliz

El mediocampista chileno Pablo Parra arribó este viernes a Chile para sumarse a Colo Colo y transformarse en la segunda incorporación del cuadro albo para este segundo semestre.

Y si bien en su llegada Pudahuel no quiso explayarse mucho, sí dejó algunas palabras en su breve diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Es lindo, pero no puedo hablar. Estoy muy feliz, contento, aunque no me lo esperaba", comentó el exjugador del Puebla mexicano.

"No he hablado con nadie de Colo Colo", añadió al ser consultado su había dialogado con el técnico Gustavo Quinteros.

Luego fue preguntado respecto a la posibilidad de vestir la camiseta alba: "Hermoso, es muy lindo", dijo escuetamente.