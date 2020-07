¿Por qué Matías Fernández no fue incluido en los permisos para entrenar?

A diferencia de gran parte de los futbolistas profesionales que este jueves comenzarán a entrenar, el volante nacional Matías Fernández no fue incluído en la nómina de jugadores con permiso para asistir a las prácticas.

Se esperaba que el ex Villareal, Sporting de Lisboa y Fiorentina estuviese 100 por ciento recuperado de sus problemas en la rodilla, sin ambargo, todo indica que sus dolencias continúan, pues es junto a Iván Morales, lesionado, los únicos no autorizados para entrenar en Colo Colo.

Esta situación, sin dudas, pone en entredicho la continuidad del mejor jugador de América el 2006, quien desde su regreso a los albos ha disputado apenas cinco partidos

Habrá que esperar que Colo Colo aclare las razones por las que Fernández no está incluído en los permisos, pues no es claro si es por lesión o porque no seguirá ligado al club de Macul.