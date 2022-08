¿Qué le dijo Solari a Quinteros tras su estreno en River Plate?

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, reveló que conversó con el argentino Pablo Solari luego que éste hizo su debut en River Plate.

"Después del primer partido que jugó, intercambiamos seis mensajes con Pablo. No tengo dudas que va a seguir creciendo mucho. Estuvo parado un partido por enfermedad, pero tiene muchas condiciones", explicó en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

Sobre qué hablaron, el DT afirmó que "él está feliz, muy contento, no tengo dudas... me lo dijo, pero no tengo dudas que piensa él y toda la familia que fue un acierto que no lo dejáramos partir a México":

"Está en un club donde toda su familia y él soñaron con estar, está mucho más feliz que si se hubiese ido antes a otro club", completó Quinteros.

