Wiemberg sobre Oscar Opazo: Están los brazos abiertos para que pueda venir

El futbolista de Colo Colo Erick Wiemberg se refirió a la opción que maneja el cuadro "popular" para concretar el retorno del lateral Oscar Opazo y destacó la vuelta a las canchas del zaguero Emiliano Amor.

"Es un muy buen jugador, estuvo acá y si viene a aportar, obviamente están los brazos abiertos para que pueda venir", señaló sobre el actual futbolista de Racing.

En lo que se relaciona con el defensor argentino, dijo que "Emiliano aporta mucho al equipo, lo seguía haciendo estando afuera y hoy que se reincorporó haciendo fútbol es una alegría tremenda, da una seguidad atrás y es una voz de mando que ayuda mucho".

Wiemberg se mostró ilusionado con el próximo duelo de Copa Libertadores frente a Boca Juniors, apuntando que en el plantel "tenemos la mentalidad de ir a buscar un triunfo, estamos enfocados en eso, mentalizados en ir a buscar el triunfo; al final, somos once contra once y ese es el enfoque más importante".

"Siempre se va a hablar de mala manera o que se está acabando el proceso, pero estamos confiados en seguir con vida en la Libertadores (...) es el momento de dejar una buena imagen e ir a buscar el triunfo", apuntó.

"El objetivo es pasar, no nos enfocamos en Sudamericana, mientras no se dé por vencida la última chance de clasificar recién vamos a pensar en Sudamericana", cerró Wiemberg.