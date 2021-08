Conmebol suspendió suspendió sudamericanos sub 20 y sub 17

Conmebol anunció la suspensión de ocho torneos juveniles, programados para 2021 y que debido a complicaciones por la pandemia tuvieron que ser cancelados.

Los torneos son: Sub 20 masculino, sub 17 masculino, sub 15 masculino, sub 20 femenino, sub 17 femenino, Copa América masculina de futsal, Copa América femenina de futsal, Sub 20 de playa.

El ente rector del fútbol sudamericano en un comunicado explicó que "cuatro de estas competiciones eran clasificatorios a torneos mundiales de las respectivas categorías y que fueron cancelados por la FIFA con anterioridad".

Se agregó que "la pandemia actualmente en curso ha obligado a replantear la planificación de todos los certámenes".

Por último, señalaron que se enfocarán en la organización de algunos de estos torneos y de otros más para el año 2022.