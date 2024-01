Holgado dijo "hasta luego" a Coquimbo: Me quedan cosas pendientes con esta camiseta

El delantero argentino Rodrigo Holgado dedicó un emotivo mensaje dirigido a los hinchas y al club Coquimbo Unido, del que se despidió tras dos buenas temporadas.

El atacante, segundo goleador del Campeonato Nacional 2023, escribió en redes que "llegó el momento de despedirme de Coquimbo Unido, de su gente y de una ciudad que me hizo vivir los mejores dos años de mi carrera, cumpliendo objetivos grupales e individuales, logrando cerrar la temporada en competencia internacional que es el lugar donde tiene que acostumbrarse a estar el equipo".

"Gracias a todos los que compartieron este año maravilloso e hicieron que sea tan importante para mí, compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, utileros, y a toda la gente que trabaja en el club que siempre estuvo con nosotros ayudando y haciendo que no nos falte nada", siguió.

"No me olvido de la gente que cada partido a pesar de todo siempre estuvo apoyando en los malos y buenos momentos. Esto no es un adiós sino que es un hasta luego, porque aún me quedan cosas pendientes con esta camiseta que es la más linda de Chile", destacó.

"Les deseo lo mejor para este 2024 y por siempre estaré agradecido y feliz de vivir tantos lindos momentos con estos colores", cerró el atacante, quien terminó contrato con los "piratas" y además estuvo en el interés de Everton y Universidad de Chile durante el presente mercado, aunque su destino parece ligado al fútbol de Colombia.

Rodrigo holgado

