Técnico de Mineiro terminó enfurecido con Eduardo Vargas por su expulsión

El técnico de Atlético Mineiro, Cuca, mostró su indignación con el delantero chileno Eduardo Vargas luego de la expulsión que sufrió anoche en el duelo ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores y que sentenció la eliminación del cuadro de Belo Horizonte del torneo continental.

"El ingreso de Vargas era necesario, porque es un lanzador de penales, un tipo con experiencia", señaló el entrenador.

"No había ninguna razón para recibir una tarjeta roja", añadió.

"Una cosa es que te dejes llevar por una necesidad, otra es que te expulsen por reclamos. No podemos aceptarlo", complementó.

Respecto a lo realizado ante el vigente bicampeón de la Libertadores, Cuca, comentó que "hoy empezamos mejor, pero no fuimos efectivos. De hecho, no teníamos la mentalidad competitiva para ganar el partido. Esa es la palabra clave. Muchos jugadores que marcan la diferencia no tuvieron una gran noche hoy, lamentablemente".