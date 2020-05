Elías Figueroa: Tuve una oferta de Real Madrid, pero decidí quedarme en Brasil

El histórico ex futbolista nacional Elías Figueroa aseguró haber tenido ofertas de haber ido a importantes equipos de Europa, pero que decidió quedarse en Brasil producto de la calidad de jugadores que habían en la época.

"Tuve ofertas para ir a Real Madrid y de varios equipos de Europa, pero en aquel momento preferí jugar en Brasil. Pelé, quien nunca jugó en Europa, estaba allí, Jairzinho, Rivelino. A mí me dicen 'nunca jugaste en Europa', pero estuve en la mejor época de Brasil, pagaban bien y habían grandes jugadores", señaló "Don Elías" en el programa Todos Somos Técnicos de CDF.

Además, añadió que "me ofrecieron nacionalizarme y jugar por Brasil, pero yo preferí quedarme en Chile, siempre con orgullo quise defender la camiseta de la selección chilena".

En relación a la participación de Chile en el Mundial de Alemania 1974, Figueroa sostuvo que "tengo la sensación que podríamos haber avanzado, nos faltó un poco de suerte tal vez. Se gana con goles y nosotros no pudimos aguantar, pero jugamos de igual a igual. En lo personal me fue bien, terminé en el equipo ideal".

Finalmente, el ex zaguero aseguró que sigue siendo mejor futbolista chileno de la historia: "Yo fui tres veces el mejor América y dos veces el mejor del mundo, el que sea cuatro veces el mejor de América y tres veces el mejor del mundo, obvio que me gana, y que no digan que en la época no jugaba, porque enfrentaba a Pelé, a Johan Criyff y grandes figuras".

Elías Figueroa: "Tuve ofertas del Real Madrid"



El ex defensor confesó en #TodosSomosTécnicos que pudo haber ido al equipo español #TodosSomosTécnicos#Mundial74xCDF 👇 pic.twitter.com/S2MK6ZDjKH — CDF (#CDFineEnCasa 🏡) (@CDF_cl) May 16, 2020