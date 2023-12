"Me hizo reír hoy": Erling Haaland gozó con su propia versión de la obra de arte "El grito"

El noruego Erling Haaland reaccionó esta jornada de lunes a una imagen viral de su propia versión de la famosa pintura El grito, esto en representación a los iracundos reclamos que hizo el delantero de Manchester City en el empate con Tottenham por Premier League.

El goleador hizo fuertes reclamos al árbitro del encuentro, Simon Hooper, los que fueron captados en una particular imagen en redes sociales.

Ante esto, Haaland respondió en su cuenta de la red social X a una publicación en la que aparece como protagonista del cuadro creado por su compatriota Edvard Munch. "Esto me hizo reír por primera vez hoy", señaló el artillero.

Wtf that made me smile for the first time today https://t.co/36FdN4B5Xn