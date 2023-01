Pablo Milad: Tenemos la facultad de decidir dónde se juegue si no hay sede fija cinco días antes

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, contó durante la conferencia de prensa de lanzamiento de la Supercopa 2023, que el Consejo de Presidentes le otorgó la facultad a la entidad de designar estadio a los clubes que no dispongan a tiempo de un recinto confirmado para ser locales en el Campeonato Nacional.

"Más que errores de gestión, debemos corregir relaciones. Con las nuevas bases corregimos la designación de estadios, tenemos la facultad de decidir dónde se disputará si no hay sede fija cinco días antes, producto de estas descoordinaciones que tuvimos el año pasado", apuntó.

Con esto se puede dar solución a dificultades que ocurrieron en el pasado con Universidad de Chile o Deportes Antofagasta que descendió la temporada pasada por no poder albergar un duelo con Palestino.

"Tenemos estadios para designar en caso de que Santa Laura no estuviera disponible, estamos facultados para hacerlo en las condiciones que sean", recalcó por una temporada en que el recinto de Independencia acogerá las localías de la U, la UC y Unión Española.

Por último, se refirió a los altos precios de las entradas para el partido de Copiapó ante Colo Colo. "Cada club tiene la libertad de poner los precios que crea conveniente. Son un poco excesivos, pero es responsabilidad del club. Tenemos reglamentado que el precio al hincha visitante no sea más que el del local, pero no tenemos tope en torno a los precios. Copiapó no está incumpliendo, pero es un punto que debemos aportar con el tiempo en las bases. No quiero criticar al club, pero son precios que no había visto", cerró.