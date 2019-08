Ex pareja de "Chamaco": Sería una emoción abrazar a Paredes y llevarle un mensaje

La última pareja del fallecido Francisco "Chamaco" Valdés, Martiza Villagra, aseguró que le gustaría juntarse con Esteban Paredes para saludarlo y felicitarlo a nombre del destacado ex volante luego de que el delantero lo igualara como máximo anotador en la historia del Campeonato Nacional con 215 goles.

Villagra recordó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa que "cuando 'Heidi' (Pedro González) estaba cerca de alcanzarlo, Francisco siempre me decía que quería estar ahí para darle un abrazo y felicitarlo si lo lograba".

A partir de eso, Maritza siente que es deber ir suyo y saludar al capitán de Colo Colo.

"Francisco no está ahora, pero me gustaría llevarle un recuerdo, una foto de él, porque Francisco siempre decía que le gustaría estar y abrazarlo cuando lo igualaran. Me gustaría ir y abrazarlo, llevarle a Esteban un mensaje del corazón, del alma, de cómo era Francisco, de la pasión que tenía", expresó.

Villagra contó que el gran dolor de Valdés a su muerte fue el escaso reconocimiento que tuvo de parte de Colo Colo en vida.

"No tuvo un feliz término con Colo Colo, y eso es triste. Todo lo que hacen por él ahora, me hubiese gustado que lo hicieran en vid, y esa pena se la llevó en el corazón", comentó.

"Era colocolino de corazón, muy apasionado por su equipo. Quiero que lo recuerden como el gran ídolo que fue, como la gran persona que fue, lo innato que tenía del fútbol. Lo goles de 'Chamaco' no deben nunca morir", añadió.