Gabriel "Coca" Mendoza no descarta postularse a alcalde: Me siento con las capacidades

El ex jugador nacional y campeón de América con Colo Colo en 1991 Gabriel "Coca" Mendoza, hoy está algo alejado de las canchas, pues es concejal por la comuna de Viña del Mar, aunque reconoció que le gustaría ser alcalde y hasta diputado.

"Yo apoyo a Virginia Reginato, si ella decide ir a la reelección, la apoyaré", apuntó a Las Ultimas Noticias sobre la interrogante de crecer en lo político.

En caso que la actual alcaldesa decida no ir a la reeleción, aseguró que pensaría en postularse. "Es lo más probable. Me siento con las capacidades. Preo si no es por Viña del Mar, también existe la opción de ir por la alcaldia de Graneros. Creo que puedo hacer mucho por mi quierido pueblo", expresó.

Sobre la posibilidad de ir más allá y en postular a diputado, Medoza advirtió que va "paso a paso, pero nunca para Presidente".

En cuanto a su camino en la política, apuntó que "llegué a ser concejal, luego de 13 años trabajando en un programa de apoyo deportivo a niños con riesgo social de la municipalidad".

"La alcaldesa Virginia Reginato me dijo que me fuera a trabajar con ella, que me necesitaba. Y no era ilógico, porque cuando íbamos a una ceremonia pública, el aplausómetro claramente me favorecía. Sus asesores vieron eso", agregó.

Sobre su militancia, el ex jugador, apuntó que "no lo voy a hacer. Hay varias cosas en las que estoy de acuerdo con la UDI. Además, después del estallido social, Chile cambió. Los partidos ya no son los grandes representantes de las demandas sociales. Seguiré siendo independiente".