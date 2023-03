Xavi comentó que "no hay favoritos" en el duelo que disputarán FC Barcelona y Real Madrid por la Liga española

El entrenador de FC Barcelona, Xavi Hernández, explicó que no hay favorito claro en el duelo que disputarán como locales ante su escolta en la Liga, Real Madrid, en la jornada 26 de la Primera División de España.

"No hay favorito, el partido está al 50% para cada uno. Visualizamos un encuentro en el que intentaremos tener más dominio que en el último clásico disputado por la Copa del Rey. Intentaremos ser mucho más protagonistas con el balón", explicó el técnico azulgrana en conferencia de prensa.

En caso de que FC Barcelona triunfe, sacarían 12 puntos de distancia en el liderato a los merengues. Ante ello, un escueto Xavi puntualizó que: "Sería un golpe en la mesa. Aunque no sería un golpe definitivo. Los clásicos a mí me ponen, me 'extramotivan'. Tenemos mucho que ganar mañana. Estamos con la ilusión de mostrar nuestra mejor versión".