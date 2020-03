La FIFA liberará partidos inolvidables de los Mundiales en su canal de YouTube

En medio de la crisis del coronavirus, que tiene a una gran cantidad de ligas de detenidas, la FIFA anunció que habilitará su archivo histórico de la Copa del Mundo a los hinchas de forma gratuita a partir del 21 de marzo.

"A través de la campaña #WorldCupAtHome, más de 30 retransmisiones completas de partidos inolvidables de la Copa Mundial de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA se publicarán por primera vez en FIFA.com, el canal de YouTube de la FIFA", comunicó la organización.

"Las reproducciones proporcionarán una experiencia absorbente con una amplia interacción en redes sociales", añadieron.

Para la selección de los encuentros, la FIFA invitó a los fanáticos a votar de forma online medinate su cuenta de Twitter, para saber qué duelos quieren ver.

