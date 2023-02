¡Caótico! Jugadoras agredieron violentamente a una árbitra en medio de reclamos

Un violento hecho ocurrió en un partido de fútbol femenino en Africa, cuando las jugadoras de Motemba Pembe agredieron brutalmente a la árbitra del partido en medio de su duelo ante TP Mazembe.

En el video que se viralizó en redes sociales, se puede apreciar cómo las futbolistas de Motemba persiguieron a la jueza del compromiso hasta fuera de la cancha, donde la agredieron con golpes de puño y patadas.

De acuerdo a la información divulgada, la agresión se produjo debido a un penal no cobrado que favorecía a Motemba, cuando caían por 5-1 ante Mazembe.

SHOCKING ‼️



⚠️ A viral video has emerged of DC Motema Pembe women's team chasing and attacking a female referee for not awarding a penalty.



🗞 According to reports, DC Motema Pembe were trailing 5-1 against TP Mazembe Women prior to the attack.



Thoughts? 🤔 #PulseSports pic.twitter.com/GQ1rA0hSpF