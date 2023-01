"Solo ídolo en la selección": Las reacciones de los hinchas de la UC a las palabras de Gary Medel

Gary Medel llamó la atención con una entrevista otorgada en Italia donde aseguró que desea mantenerse como jugador de Bologna hasta los 40 años, dichos que molestaron a los fanáticos de Universidad Católica que esperaban un posible retorno del "Pitbull".

A través de redes sociales, los seguidores de "La franja" se hicieron sentir con publicaciones analizando el rol histórico del "17" en el equipo, pasando desde "no hizo mucho por el club" hasta que "solo es ídolo en la selección". Algunos hasta pusieron en duda su lugar como referente "cruzado".

Revisa algunas reacciones de la hinchada "estudiantil":

Es extraño el caso de Gary Medel, nunca vi a un jugador tan preocupado de aclarar que se quiere retirar en un club para después desmentirse solo en la entrevista que viene. Que lindo que sea de Católica y todo, y ojalá llegue un día, pero hasta entonces, ídolo no es.

Gary Medel llegará todo retirado a católica, espero que no lo ubiquen cuando este en las últimas y se quede en ITALIA.

Desde Rosental q no había un canterano así Y mira como termino todo! No escupas al cielo q te puede caer ácido en la cara! Medel en la selección todo lo q quieras; pero en la UC no hizo mucho y de hecho sus indisciplinas hicieron casi regalarlo a Boca!!