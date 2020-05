Waldo Ponce: Cuando conocí a Gary Medel, quería pegarle a quien se le cruzara

El ex seleccionado nacional Waldo Ponce recordó cómo empezó su relación con el actual jugador de Bologna Gary Medel cuando compartieron en la Roja y además contó detalles de su frustrado salto al fútbol holandés.

Ponce comentó a La Cuarta que con Gary fueron compañeros de pieza y que "es un jugador al que quiero mucho, del que aprendí y que hay que saber entenderlo. Gary, cuando lo conocí, quería pegarle a quién se le cruzara. Ha manejado mucho su ímpetu, pero eso pasa porque es un ganador innato".

Igualmente el ex U. de Chile dijo que no firmó en Colo Colo pese a que le ofrecieron un sueldo tres veces más alto solo por su cariño a los azules y sobre Marcelo Bielsa reveló que "fue un técnico que me marcó y confío mucho en mí, fue mi mejor época (...) me llevó a cumplir el sueño de un Mundial".

En lo referido a la oferta que recibió desde Ajax de Holanda, donde incluso estuvo entrenando 10 días junto al plantel, la cual "se cayó por un tema de represenante (Mariano Gastó), que pidió lo que valía Messi a esa edad. Nunca supe cuánta plata fue, pero fue exagerado".