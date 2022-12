Capitán de Estados Unidos confirmó que su selección disputará la Copa América 2024

El capitán de Estados Unidos, Tyler Adams, confirmó que su selección disputará la Copa América 2024, asegurando que es parte de los desafíos que tendrá su selección tras el Mundial de Qatar 2022.

"Además del Mundial jugaremos grandes torneos como la Liga de Naciones, tendremos la oportunidad de jugar la Copa América, que es algo grandioso para nosotros", indicó en entrevista con NBC.

"Creo que es muy importante que ahora aprovechemos estos torneos y estos juegos que están por delante para generar la química que necesitamos", agregó Adams.

