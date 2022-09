Gabriel Jesús y Arsenal se sumaron a los apoyos para Vinicius Junior

El delantero brasileño Gabriel Jesús y el club inglés Arsenal defendieron a Vinicius Junior, de Real Madrid, ante las críticas que recibió en España por festejar sus goles con bailes.

Jesús anotó el segundo gol de los "gunners" en el 0-3 ante Brentford, al minuto 28 de juego, y celebró con una breve danza ante las cámaras, en apoyo a su compatriota.

@gabrieljesus9 @Arsenal

Showing support to @vinijr

Say no to racism..

Dancing is sweet celebration pic.twitter.com/lPBjGAY5AU