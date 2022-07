La sorpresa de Luka Modric para un niño ucraniano que perdió a sus padres por la guerra

El futbolista croata Luka Modric tuvo un noble gesto con un pequeño admirador ucraniano afectado por la guerra, teniendo unos minutos para contactarse con él y conocerlo via telemática.

El mediocampista sostuvo una videollamada con Illia Kostushevych, de seis años, que perdió a sus padres debido a un bombardeo en medio del conflicto armado entre su país y Rusia. El niño en primera instancia se mostró tímido, pero luego pudo hablar con el campeón de la última Champions League.

📞 Hello, @lukamodric10! 👋🏻



A special call for the 6-year-old Illia Kostushevych from Mariupol who lost his parents during rocket attacks by Russian invaders on the city.



Darijo Srna and the boy talked to the player of Real Madrid and the captain of the Croatia national team. pic.twitter.com/ioGusBOLLw