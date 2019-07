Medios europeos indicaron que Manchester United y Juventus acordaron trueque entre Lukaku y Dybala

En Old Trafford quieren a como dé lugar al argentino.

Manchester United y Juventus llegaron a un acuerdo por un importante trueque con sus delanteros Paulo Dybala y Romelu Lukaku, en una de las negociaciones más importantes del mercado de fichajes europeo antes del inicio de ambas ligas.

Según informaron medios italianos e ingleses, los "diablos rojos" y la "Vecchia Signora" llegaron a un consenso debido al alto costo del argentino, de 75 millones de euros, lo que hace difícil que un club pague en efectivo la carta.

Dybala perdió terreno en la titularidad de los "bianconeros" desde que llegó Cristiano Ronaldo, así como también lo ha hecho Lukaku en el United.

Más allá de las informaciones entregadas en el Viejo Continente, el entrenador noruego de la escuadra de Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer, no quiso adelantarse y sostuvo tras el último partido de su equipo que "no estoy aquí para hablar de rumores o especulaciones sobre los jugadores de otros equipos".

Esta situación, también tiene un efecto indirecto en el chileno Alexis Sánchez, quien tras una baja temporada no terminó en la titularidad, la cual también peligra con la posible llegada de Dybala a Manchester, la cual se espera se concrete en los próximo días.