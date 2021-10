Qatar inauguró el estadio Al Thumama de cara a la Copa del Mundo de 2022

Qatar inauguró este viernes el estadio Al Thumama, uno de los ocho que serán utilizados para el Mundial de Fútbol de 2022, y que cuenta con una capacidad para alrededor de 40.000 personas.

El estadio Al Thumama, al sur de la capital qatarí de Doha, fue estrenado en una celebración con música y fuegos artificiales, y es el sexto completado en el que se disputará la cita mundialista, informó la Federación de Fútbol en Twitter.

Esta moderna instalación fue diseñada por el arquitecto Ibrahim Jaidah y tiene forma de 'gafiya', un tipo de sombrero tradicional en Oriente Medio.

El partido inaugural escogido para la apertura al público del Al Thumama fue la final de la Copa del Emir, que enfrentó a los dos clubes más grandes de Qatar: el Al Rayyan, que fichó recientemente al colombiano James Rodríguez, y el Al Saad, que dirige el español Xavi Hernández.

A la inauguración del Al Thumama atendieron el emir deQatar, Tamim bin Hamad al Zani, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

