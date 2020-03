¿El mejor 10 de la historia de Chile? El divertido momento entre Marcelo Vega e Iván Zamorano

Además, el ex delantero de Real Madrid reveló anécdotas de su época en la selección chilena.

El ex delantero y capitán de la selección chilena, Iván Zamorano, tuvo un divertido momento en pantalla con Marcelo Vega, luego que el otrora volante dijera hace unos días que es "el mejor 10 de la historia del fútbol chileno".

En conversación con el Canal del Fútbol, "Bam Bam" dijo sobre el "Guatón", quien es panelista del programa "Todos Somos Técnicos", que "yo creo que tiene que estar dentro de los mejores 10 de la historia. Las cualidades técnicas que tenía Marcelo, con ese cambio de ritmo, con su visión de juego... Creo que pocos 10 en Chile las han tenido. El era un jugador prácticamente completo".

"Creo que está dentro de los tres mejores 10 de toda la historia del fútbol chileno, sin lugar a dudas. Si él se hubiera adaptado o le hubiera gustado a lo mejor más entrenar más, creo que perfectamente pudo haber jugado en un equipo grande del fútbol europeo, no tengo dudas de eso", agregó el retirado atacante.

En respuesta a eso, Vega afirmó entre risas que "claramente Iván no puede decir que yo soy el mejor 10, pero 'pa callao' siempre me lo ha dicho".

A su vez, Zamorano recordó anécdotas de ambos en la Roja, afirmando que yo me llevaba bien con todos, pero había un grupo en el que estaba el 'Guatón' Vega, Fabián Estay, Nelson Tapia, el 'Piri' Parraguez... Teníamos un buen grupo".

"La única habitación de 'Juan Pinto Durán' que tenía tres camas era la nuestra, que compartíamos con el 'Guatón' Vega y Fabián Estay. Al 'Guatón' lo poníamos al medio para controlarlo (risas). Ahí pasábamos gran parte del día riéndonos con las tallas de Marcelo y todo lo que generábamos con el ambiente de la selección que era muy positivo", aseveró.

A su vez, Zamorano confesó que le hubiera gustado haber jugado con Gary Medel, así como también con las otras figuras de la "Generación Dorada" de la Roja.

"Me hubiera encantado jugar en esta generación. Si tuviera que elegir a un jugador, elegiría a Gary porque me gusta su garra, su coraje y se empuje. Pero me hubiera encantado jugar igual con Alexis, con Vidal y con Claudio Bravo, que te da jerarquía atrás", señaló.