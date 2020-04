Zamorano dio detalles de su cuarentena en conversación con Sorín: He cocinado harto

El ex futbolista chileno repasó varios temas en un Live de Instagram.

El ex futbolista chileno Iván Zamorano contó detalles de cómo pasa su cuarentena durante la pandemia que afecta a todo el mundo por el coronavirus, admitiendo que se ha dado el tiempo de cocinar y también compartir con juegos de mesa en familia.

El mundialista y goleador con la selección chilena dialogó en un Live de Instagram con el ex futbolista argentino Juan Pablo Sorín, mencionando que se ha acostumbrado a preparar distintos platos.

"Con mi mujer, que es argentina, probamos harto las picadas con jamón serrano y también pastas. Cuando me meto a la cocina la verdad trato de hacer de todo, pero lo que mejor me sale es el asado", contó "Bam Bam".

Del mismo modo, comentó que "también he podido probar harto los juegos de mesa. En estos días que he estado en casa he jugado lotería y también póker, donde pierdo y gano mucho".

Por otro lado, Zamorano se refirió al presente de la Roja, apuntando que "creo que Chile tuvo la fortuna de poder juntar a la generación de Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Jean Beausejour y Marcelo Díaz entre otros. Ese equipo bicampeón de América le construyó un camino a los nuevos seleccionados para que sigan habiendo éxitos".

"Chile siempre ha tenido buenos jugadores, desde los años 60 en adelante. Eso habla de que sí ha habido un progreso en el camino", remarcó.