Zamorano recordó su paso por Inter: Con Baggio, Recoba o Ronaldo solo tenía que esperar en el área

El ex capitán de la selección chilena Iván Zamorano recordó con emoción su paso por Inter de Milán entre 1996 y 2000 y mencionó su admiración por el plantel que conformó junto a importantes figuras del fútbol mundial como Ronaldo, Christian Vieri, Roberto Baggio y Álvaro Recoba, con quien compartió un breve live de Twitter.

Zamorano, quien fue entrevistado junto al "Chino" en el sitio en español de los lombrados, señaló que "todos los que pertenecíamos a ese Inter lo disfrutamos al máximo. Teníamos un equipo muy competitivo, pocas veces veíamos en la cancha a Ronaldo, Vieri, Baggio, Recoba y Javier Zanetti, y ahí uno pasa de ser jugador a espectador y lo disfruta cuando está afuera".

Además, "Bam Bam" añadió que "éramos una familia, siempre estábamos juntos, el fin de semana era siempre fiesta y asado. Eso nos ayudó mucho porque nos sentíamos arropados, nuestras familias se acomodaban a nuestros horarios. Esa familia la traspasábamos a la cancha, todo lo bueno que hacíamos en la semana lo llevábamos al campo".

"Recoba tenía regate, cambio de velocidad, dribbling. Con jugadores como él, Ronaldo y (Roberto) Baggio, uno sabía que solo tenía que esperar mi oportunidad en el área. Si bien es cierto que uno nace con una virtud, pero por supuesto que hay que trabajarlo".

En relación a sus inicios como cadete, el medallista olímpico de bronce en Sidney 2000, sostuvo que "yo sabía que con mi virtud que era el salto y los cabezazos podía marcar la diferencia. Me quedaba una hora cabeceando y que me tiraran centros".

"Cuando uno es pequeño trata de progresar. Sabía que tenía una virtud que era el remate de cabeza y lo fui trabajando. Mi madre tenía una lámpara en la casa y colgó una flor artificial. Siempre intenté pegarle a la flor, hasta que cuando le pegué, estaba lleno de felicidad. Al otro día hacía lo mismo y no alcanzaba, cada día pasaba lo mismo. Mi madre sin decirme subía la flor para ayudarme a progresar, hasta que un día se rompió la lámpara y se acabó el juego", agregó como anécdota.

Finalmente, y volviendo a su etapa en los "neriazurros", el nacional destacó que "a nosotros nos gusta jugar siempre. Los sudamericanos sentimos muy de cerca y somos muy apasionados. Hacer banca de repente en un Inter-Juve o Inter-Milan obviamente uno no lo busca, pero en general miro hacia atrás y estoy conforme, jugué lo que tenía que jugar y estuve en la banca lo que temía que estar. Soy un tipo muy pasional, y si me tocaba jugar un minuto lo jugaba a muerte, y si no, era muy profesional para aceptar las decisiones".