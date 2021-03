Johnny Herrera: Dituro fue el mejor del campeonato, sacó campeón a la UC

El arquero nacional Johnny Herrera eligió a Matías Dituro como el mejor jugador del Campeonato Nacional 2020, asegurando que fue el responsable de que Universidad Católica se consagrara campeón la última temporada.

"Fue el mejor jugador del campeonato, sacó campeón a la UC, que por mucho tiempo se sostuvo en su arquero. Fue campeón y por eso para mí supera como mejor jugador al 'Mago' Jiménez", indicó a DirecTV Sports.

Sobre los otros porteros del torneo, apuntó que "zacarías López es un buen arquero, pero está empezando. Brayan Cortés juega, pero yo no comparto mucho su estilo. Es un buen proyecto. No se ve un arquero destacado para que se convierta en una referencia del país".

En otro ámbito, Herrera habló de un eventual retiro del fútbol y expresó: "Yo me desilusioné bastante del fútbol. Yo no espero ya nada de nadie. Ya no estoy para esto. No sé ni siquiera si aceptaría un partido de despedida. El día que me toque retirarme será en silencio".

Finalmente, comentó que "si llegase a ser técnico de Universidad de Chile mis exigencias serían altas. Entonces es muy difícil que se pueda dar con la directiva actual. Soy un tipo exigente para que estén las condiciones de pelear de igual a igual con todos".