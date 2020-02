Johnny Herrera y el accidente en Viña: "Jamás me arranqué y eso es lo que más me molesta"

El portero de Everton Johnny Herrera, en entrevista con Las Ultimas Noticias, dio más detalles del choque ocurrido en Reñaca, Viña del Mar, el pasado 13 de enero y desmintió con molestia una supuesta fuga del lugar.

"Iba saliendo de mi casa bien temprano para ir a entrenar al club. Cuando de repente un auto gris impacta al mío. De hecho, se ve en las fotos que yo no fui el que no respetó el disco Pare", dijo Herrera.

"Ahí me bajé a ver los daños y me di cuenta que tenía un topón en el costado izquierdo. Después tomé los datos de la señora. No sé si tenía seguro. Tomé los datos y saqué fotografías. Me acordé que un amigo me había dicho que lo hiciera para tener todo tipo de pruebas a la hora de presentar la constancia", agregó.

"Hice todo eso y al darme cuenta que no había daños ni personas con daños mayores, me retiré y partí a entrenar. De ahí fui a dejar la constancia y ver el tema del seguro. Eso fue todo. Pero jamás me arranqué y eso es lo que más me molesta. Hice lo que todos hacen en estos casos. Está todo en trámite. Me sorprende que publiquen algo sin averiguar", sentenció, acusando el "mal rato" que pasó, pese a no tener la culpa.