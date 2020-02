Johnny Herrera: Yo me rebelé en la U como la gente contra el Estado en el estallido social

El portero de Everton Johnny Herrera comparó su polémica salida de Universidad de Chile con la situación que atraviesa el país y comentó su relación con las barras bravas.

En conversación con La Tercera, el meta dijo que a la dirigencia de los azules en su minuto "yo les dije que me echaran. Le dije a Sabino (Aguad), a (José Luis) Navarrete hace seis meses: 'écheme compadre, yo me voy calladito, casi que no los aguanto'. Eso no daba para más. Pero no les iba a regalar nada tampoco".

"No entendía cómo hacían las cosas tan mal: desde la llegada de (Alfredo) Arias, el técnico más chanta que he tenido en mi vida. Les dije, quieran o no, cuando las cosas empiezan mal, terminan mal. No era de soberbio, era la realidad. Estábamos en el descenso, y se seguían tomando malas decisiones. Si me hacía el larry, o el hueón, me quedaba diez años más en la U. Yo me rebelé. Llevándolo a la contingencia, es como lo que hizo toda la gente con el Estado", apuntó.

A su vez, el guardavallas aseguró que los jugadores les tienen miedo a las barras bravas porque "no conoce lo que es la realidad de la barra, no sabe lo que es el sacrificio de los cabros por ser barra. Lo que dejan de lado por estar ahí, por ir a lugares inhóspitos. Es su vida. Yo me junté con gente de la barra de la U para ver el tema del estallido social, y ellos mismos me dijeron que jamás le harían daño a la U porque es lo que más quieren junto a su familia".

"Conocer lo que ellos quieren sería bueno. No todos son malos, no todos son bandidos, no todos andan robando. Los que conocí yo son gente muy apasionada, que se gestionan ellos mismos. Levantaban tremendas fiestas que la U tuvo domingo a domingo y por eso yo apelé a que los incluyeran más y no los reprimieran tanto", indicó.