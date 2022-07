Jorge Valdivia: Llegó el momento de parar, fue una decisión bien pensada

Jorge Valdivia, ex seleccionado nacional e ídolo de Colo Colo, habló sobre su retiro del fútbol profesional y remarcó que fue una decisión "bien pensada", tras los "momentos no buenos" que estaba viviendo en el último tramo de su carrera.

"Llegó el momento de parar, definitivamente. Fue una decisión bien pensada, hablada con la familia, amigos, y es una pena, porque justo en el momento en que los hijos entienden lo que es el jugador de fútbol, tengo que dejarlo", explicó en ESPN.

Su principal argumento fue que "venía tropezando mucho, acarreando momentos no buenos, y lo peor de todo es que había dedicado tiempo para ser disciplinado y entrenar, pero me dolió aceptarlo, porque uno espera una recompensa y no se estaba dando".

Finalmente, recalcó que no terminó su carrera por sentirse aburrido de esta situación: "Encontraba que no era justo para mi carrera estar jugando 15 o 20 minutos, con la dedicación que le dediqué al fútbol, y más en esta última parte de mi carrera".