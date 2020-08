Valdivia y su célebre frase a Tabárez: A otro entrenador no le digo con respeto

El destacado volante nacional Jorge Valdivia recordó su célebre frase "con respeto" dicha a Óscar Washington Tabárez en la Copa América 2015, asegurando que con otro director técnico hubiera reaccionado de forma distinta.

"Le dije que sus jugadores estaban descontrolados, que los sacaran, que no iban a terminar en nada. Y lo dije con respeto por lo que significa el 'Maestro' Tabárez en el fútbol mundial. Hubiese sido otro entrenador y no le digo con respeto. Me salió en ese minuto y después sirvió para las redes sociales", señaló el "Mago" en diálogo con el programa Zoom de TVN.

Valdivia analizó en detalle la victoria de Chile por 1-0 frente a Uruguay, el 24 de junio de aquel año, y particularmente el gol de Mauricio Isla: "Fue un centro del 'Chueco' (Eugenio Mena), me quedó el rebote a mí y miré para el lado y el 'Huaso' hizo todo. De diez de esas pelotas entra una. En ese minutos todos supimos que iban a empezar a pegar patadas y complicar el partido mediante conflictos".

"El árbitro fue un poco 'cagón' con el guardalínea, porque muchos jugadores se le fueron encima y no expulsaron a nadie, excepto de Fucile por la patada. Para mí debieron haber expulsado a dos más. Esa patada es una patada descalificadora con mala intención", siguió en la misma línea.

Sobre el famoso dedo de Gonzalo Jara, el ex "10" de la Roja señaló que "yo creo que nadie se dio cuenta, porque los jugadores de Uruguay tampoco entendieron la reacción de Cavani, menos nosotros que estábamos de frente. Después lo vimos y esa anécdota quedará recordada por siempre. En el camarín supimos, porque la suben de una".

Finalmente, Valdivia tuvo palabras para el también recordado túnel a Jorge Fucile: "Lo he visto un montón de veces, la Conmebol también lo subió. Es bacán ver que te recuerdan esa jugada, es una jugada bonita. Lo más importante fue que después se ganó. Queda como algo bonito de lo que fue ese partido".